Simona Halep şi-a aflat adversarele de la Sofia

Simona Halep și-a aflat adversarele de la Sofia

Ştire online publicată Luni, 28 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep va juca de mâine în Tournament of Champions de la Istanbul, competiție ce se desfășoară la Sofia și unde participă jucătoarele care au câștigat cel puțin un turneu în 2013 și nu au mers la Turneul Campioanelor de la Istanbul.Astăzi a avut loc tragerea la sorți pentru cele două grupe din capitala Bulgariei, iar Simona Halep, care este și principala favorită, va juca într-o grupă cu Maria Kirilenko, pe care a învins-o la US Open, cu Anastasia Pavlyuchenkova, pe care a învins-o de două ori în ultimele luni, la Tokyo și Moscova, și cu Alize Cornet, singura cu care are bilanț negativ. Franțuzoaica a câștigat întâlnirea din 2011.În cealaltă grupă vor juca celelalte 4 calificate, Samantha Stosur, Elena Vesnina și cele două beneficiare de wild card, Ana Ivanovici și Tsvetana Pironkova, scrie gsp.ro.