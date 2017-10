Simona Halep se retragere o perioadă din cauza unei operații de urgență

Duminică, 24 Ianuarie 2016.

Simona Halep nu va mai putea face spectacol pe teren cel puțin în următoarea perioadă. Sportiva a anunțat printr-un mesaj postat pe Facebook că va fi supusă unei intervenții chirurguicale, însă nu a anunțat însă și data la care se va opera.Prin această decizie, tenismena și-ar putea pune în pericol locul 2 în clasamentul mondial WTA.„Cu părere de rău, țin să anunț că sunt nevoită să renunț la participarea la Fed Cup, deoarece voi fi supusă unei intervenții chirurgicale. Să joc la Fed Cup a însemnat și înseamnă foarte mult pentru mine, de aceea sunt dezamagită că nu pot participa din nou alături de echipă. Ultimele 6 săptămâni au fost extrem de dificile pentru mine, având infecție la stomac, nas și ureche. Aceasta a fost una dintre cele mai grele perioade sportive, deoarece nu am avut posibilitatea să mă antrenez la capacitate maximă, chiar dacă am fost sub tratament antibiotic. Am încercat să dau tot ce pot în Australia, dar, din cauza infecțiilor existente, din păcate am înrăutățit lucrurile, încercând să trag de mine să joc la Grand Slam. La îndrumarea medicului specialist, va trebui să suport o operație pentru a-mi rezolva o problemă existentă la nas, fiind sfătuită că aceasta este cea mai bună opțiune pentru a trata definitiv această problemă. Din acest motiv, voi fi nevoită să mă retrag și de la turneele Dubai și Doha. Următorul turneu la care voi participa va fi atunci când voi fi recuperată 100%. Totuși, sper că mă voi recupera la timp pentru a putea participa la Indian Wells. Îmi doresc să trec cu bine peste această intevenție și să mă pot deplasa la Cluj, să fiu alături de echipă, chiar și din tribună. Vă mulțumesc pentru susținerea constantă, o să vă simt lipsa în aceste săptămâni de pauză. În această perioadă, o să fac tot ceea ce este necesar să revin pe teren mai puternică și într-o formă bună”, a fost mesajul Simonei Halep postat pe contul personal de Facebook.