Simona Halep se operează şi ratează meciul de Fed Cup, cu Cehia!

Simona Halep se operează și ratează meciul de Fed Cup, cu Cehia!

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, se va opera de deviație de sept și nu va putea participa la meciul de Fed Cup cu Cehia, din 6-7 februarie, a anunțat sportiva pe pagina sa de Facebook.„Cu părere de rău, țin să anunț că sunt nevoită să renunț la participarea la Fed Cup, deoarece voi fi supusă unei intervenții chirurgicale. Să joc la Fed Cup a însemnat și înseamnă foarte mult pentru mine, de aceea sunt dezamăgită că nu pot participa din nou alături de echipă”, a scris Simona Halep, în rețeaua de socializare.„Ultimele șase săptămâni au fost extrem de dificile pentru mine, având infecție la stomac, nas și ureche. Aceasta a fost una dintre cele mai grele perioade sportive, deoarece nu am avut posibilitatea să mă antrenez la capacitate maximă, chiar dacă am fost sub tratament antibiotic. Am încercat să dau tot ce pot în Australia, dar, din cauza infecțiilor existente, am înrăutățit lucrurile, încercând să trag de mine să joc la Grand Slam”, a afirmat Simona Halep, care a părăsit turneul Australian Open din primul tur.„La îndrumarea medicului specialist, va trebui să suport o operație pentru a-mi rezolva o problemă existentă la nas, fiind sfătuită că aceasta este cea mai bună opțiune pentru a trata definitiv această problemă. Din acest motiv, voi fi nevoită să mă retrag și de la turneele de la Dubai și Doha. Următorul turneu la care voi participa va fi atunci când voi fi recuperată 100%. Totuși, sper că mă voi recupera la timp pentru a putea participa la Indian Wells”, a precizat sportiva din Constanța, care, după eliminarea prematură de la Melbourne și absența de la Dubai, unde deținea titlul, va coborî de pe podiumul clasamentului WTA.Echipa României va juca împotriva Cehiei, campioana en-titre, în primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup, pe 6-7 februarie, la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă.Simona Halep a lipsit și la meciul cu Canada, din aprilie 2015, la Montreal, când România s-a impus cu 3-2 și a promovat în Grupa Mondială după 22 de ani.