Simona Halep se menţine pe locul al doilea mondial

Simona Halep se menține pe locul al doilea mondial

Simona Halep rămâne în continuare pe treapta a doua a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, cu 6.130 puncte. Constănțeanca are cu 95 de puncte mai multe decât rusoaica Maria Șarapova (locul 3), care s-a retras de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Lidera mondială este Serena Williams.În ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep se află tot pe poziția a doua.În această perioadă, Simona Halep participă la US Open, atât la proba de simplu, cât și la dublu mixt, alături de Horia Tecău. În primul tur, Halep va juca cu Marina Erakovic (Noua Zeelandă).