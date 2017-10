Simona Halep se menţine pe locul 2 WTA

Simona Halep se menține pe locul 2 WTA

Simona Halep se menține pe locul doi în clasamentul celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume, ierarhie dată, ieri, publicității. Constănțeanca are un avans de aproape o mie de puncte față de a treia clasată, rusoaica Maria Șarapova, în timp ce americanca Serena Williams este lider incontestabil, cu aproape cinci mii de puncte în plus față de Simona.Celelalte românce din Top 100 WTA ocupă următoarele poziții: Irina Begu - 29, Monica Niculescu - 49, Alexandra Dulgheru - 54, Andreea Mitu - 84.Simona Halep își păstrează poziția secundă și în clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioane-lor, iar în ierarhia încasărilor din tenis în 2015, ocupă în continuare locul al treilea, după Williams și Flavia Pennetta.v v vLa masculin, constănțeanul Horia Tecău figurează în continuare pe locul al treilea al topului ATP la dublu, iar Florin Mergea se află pe locul 15.