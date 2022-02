Simona Halep schimbă strategia. „Am în plan să merg la Academia Mouratoglou”

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep (22 WTA) a declarat, miercuri, 9 februarie, pe aeroportul Otopeni, înaintea plecării spre Dubai, că după turneele de la Dubai şi Doha se va pregăti la Academia Mouratoglou din Franţa.„Sunt pregătită să plec, iar aceste două turnee îmi plac, sper să fac treabă bună. Am în plan să merg la Academia Mouratoglou. Vreau să văd cum termin aceste două turnee şi apoi să merg la Academie pentru a mă pregăti. Pentru că nu am fost niciodată acolo şi chiar îmi doresc.E o nouă experienţă, o provocare şi un lucru pozitiv, chiar sunt entuziasmată. Nu am nicio presiune din niciun punct de vedere. Vreau să bucur de ce fac acum şi de faptul că sunt sănătoasă şi foarte pregătită fizic. Eu vin acasă cu mare drag, dar mai am câţiva ani şi o să fac tot ce pot mai bine ca să fac cât se poate de bine.Nu ştiu despre viitor prea multe, pentru că sunt încă jucătoare activă şi îmi e greu să mă gândesc la ce va fi. Vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei.Pot să mă întâlnesc cu Serena la Academia Mouratoglou, pentru că Patrick Mouratoglou este antrenorul ei. După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simţit că următorul pas este spre internaţional. Şi m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulţi jucători de top sunt acolo. Şi am înţeles că e o atmosferă foarte plăcută, aşa că vreau să încerc”, a declarat Simona Halep.În vârstă de 30 de ani, constănţeanca va participa, în această lună, la turneele Dubai (14-19 februarie) şi Doha (20-26 februarie).Foto: Facebook / Simona Halep