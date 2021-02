Simona Halep s-a vaccinat împotriva coronavirusului: "Este spre binele tuturor"

Simona Halep s-a vaccinat miercuri dimineață la Institutul Cantacuzion împotriva Covid-19. Ea a primit prima doză din vaccinul Pfizer BioNTtech și i-a îndemnat pe toți oamenii să se vaccineze. „Sunt mai în siguranță după acest vaccin”, a spus Halep.

”Îmi doream să mă vaccinez, dar tot timpul am emoții când se întâmpla ceva, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. (...) Am făcut vaccinul Pfizer”, a afirmat Halep.







”Consider că acest vaccin este spre binele tuturor, de aceea am și hotărât să-l fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate și sper cât mai mulți oameni să vină să se vaccineze”, a continuat ea.