Simona Halep s-a întors în România: "Succesul, când apare, schimbă tot"

Ştire online publicată Luni, 09 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a dezvăluit că performanța ei de a deveni numărul 1 WTA se compară cu performanțele Generației de Aur din fotbal, generație condusă de Gică Hagi. Jucătoarea a vorbit și despre mesajul de felicitare primit de la Serena Williams, dar și despre sacrificiile din carieră."Este o onoare să fiu aici, în fața dvs. Mi-ați făcut ziua mai frumoasă. Sunt emoționată, visul meu a devenit realitate. Mulțumesc celor care au lucrat cu mine 22 de ani, antrenorilor, familiei.Mulțumesc și echipei care are grijă de mine să nu mă accidentez. Îi mulțumesc și lui Andrei Pavel, lui Darren Cahill și domnului Țiriac, pentru tot ce a făcut pentru mine. Și doamnei Ruzici, care e mai mult decât un manager, această zi va rămâne în sufletul meu, mulțumesc!După meciul cu Ostapenkpo am realizat că sunt nr. 1 mondial. N-a fost deloc ușor. Presiunea a fost mereu. La Roland Garros a fost primul moment în care puteam deveni nr. 1. Am muncit mai mult pe teren ca să fac acest lucru realitate în Asia.Îndrăznesc să spun că sunt pe același loc cu Hagi și Gică Popescu. "La mulți ani!" pentru Gică Popescu, tot ce-și dorește.Eu simt susținerea tuturor, chiar și a celor care mă critică. Au fost mulți ani de când am început tenisul. Când am ținut acel număr 1 în brațe, am uitat tot. Succesul, când apare, schimbă tot.Visul meu rămâne să câștig un turneu de Grand Șlem și să rămân cât mai mult timp pe locul 1. Dorința de ajunge a fost un pic cam mare, m-a copleșit în finală, trebuie să mă bucur pentru ce am realizat până acum. Multe jucătoare m-au felicitat. Mesajul de la Serena m-a bucurat enorm, este poate cel mai important, m-a bucurat cel mai tare. Eu n-am felicitat-o când a născut, am făcut-o acum. Serena este și un om deosebit", a spus Simona Halep la aeroport.