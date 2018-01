Simona Halep s-a calificat în turul secund la Australian Open

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, s-a calificat cu emoții în runda a doua a turneului de Grand Slam de la Australian Open (Melbourne), după ce a trecut de australianca Destanee Aiva, scor 7-6 (5), 6-1.Susținătorii Simonei Halep au înghețat la începutul setului secund, când românca a alunecat și și-a sucit glezna, solicitând intervenția medicului. După primirea îngrijirilor medicale, Halep a putut continua partida la un nivel prea ridicat pentru adversara de doar 17 ani, Destanee Aiva, scor final 7-6 (5), 6-1.„A fost un meci foarte dificil, deoarece Aiava a jucat foarte bine, a lovit mingea foarte tare și nu a fost simplu să am ritm la începutul partidei. Am revenit și am crezut că pot câștiga și am făcut tot ce am putut pentru asta. Am suferit o mică accidentare, nu știu cât de grav e. Aștept să văd după recuperare”, a declarat Halep, citată de Reuters.Pentru performanța sa, constănțeanca și-a asigurat un cec în valoare de 52.000 euro și 70 de puncte WTA, urmând să joace în turul secund cu Eugenie Bouchard (Canada), care a dispus de franțuzoaica Oceane Dodin, cu 6-3, 7-6 (5).Simona Halep este a patra reprezentantă a României calificată în turul al doilea la Australian Open, după Irina Begu (în turul doi cu Petra Martic), Sorana Cîrstea (în turul doi cu Lucie Safarova) și Ana Bogdan (în turul doi cu Yulia Putintseva). Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu au pierdut în primul tur.