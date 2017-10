Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Miami. Mesajul Serenei Williams pentru Simona, înainte de meciul de mâine

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, s-a calificat în premieră în semifinalele turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 5.381.235 dolari, după ce a dispus cu 6-1, 7-5 de americanca Sloane Stephens.Halep (23 ani) a câștigat într-o oră și 15 minute și va juca în penultimul act cu Serena Williams, liderul mondial, care a trecut în sferturi cu 7-6 (7/4), 1-6, 6-3 cu germanca Sabine Lisicki (N. 27).Simona Halep o va întâlni vineri dimineață pe Serena Williams în semifinalele de la Miami, după ce s-a impus categoric în sferturi în fața unei alte americance, Sloane Stephens - scor 6-1, 7-5.Numărul 1 mondial și deținătoarea titlului la Miami, Serena Williams, a declarat că regretă că nu a putut disputa partida de la Indian Wellls cu Simona Halep."Abia aștept, pentru că nu am putut juca data trecută. Am fost dezamăgită că nu am putut juca, dar nu eram la capacitate maximă. Așa că acum abia aștept să joc cu ea", a declarat Williams.