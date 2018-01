A "executat-o" rapid pe Karolina Pliskova!

Simona Halep s-a calificat în semifinale, la Australian Open

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, s-a calificat în premieră în semifinalele turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, după ce a dispus, ieri, scor 6-3, 6-2, de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului 6 în ierarhia WTA.Simona Halep a avut nevoie de doar o oră și 12 minute pentru a obține cea mai bună performanță a sa la Melbourne, după ce, în 2016 și 2017, pierduse în primul tur. Până acum, cel mai bun rezultat al său la Australian Open fusese atingerea sferturilor, în 2014 și 2015. Totodată, Halep este prima româncă ajunsă în semifinale la Australian Open.„E foarte plăcut să fiu din nou în semifinale la Australian Open. Am mai fost o dată, la juniori, în 2008. Cu siguranță, nu a fost cel mai bun start al meu, dar știam că trebuie să o iau de la capăt după primele trei game-uri, să nu mai ratez lovituri și să mă mișc mai bine. Am început să deschid unghiurile și să joc pe stilul meu și am servit bine. Totul a mers în favoarea mea”, a declarat Simona Halep, la finalul partidei.Românca și-a asigurat, prin calificarea în semifinală, 570.000 euro și 780 de puncte WTA. Ea va juca, în penultimul act, cu germana Angelique Kerber, cap de serie nr. 21 și campioană la Melbourne în 2016. Kerber a trecut în sferturi de americanca Madison Keys (17 WTA) cu 6-1, 6-2, după doar 51 de minute.Situația confruntărilor dintre Halep și Kerber (30 ani, 16 WTA) este una de egalitate, 4-4. Halep a câștigat în 2009 la Saint-Raphael (Franța, 50.000 dolari), cu 5-7, 6-2, 7-5 în primul tur, în 2014 în finală la Doha, cu 6-2, 6-3, în 2015 la Toronto în optimi, cu 6-3, 5-7, 6-4, și în 2016 la Montreal în semifinale, cu 6-0, 3-6, 6-2. Kerber s-a impus de patru ori în 2016, cu 6-2, 6-2 în Fed Cup, la Cluj, în sferturi la Wimbledon, cu 7-5, 7-6 (2), în semifinale la Cincinnati, cu 6-3, 6-4, și la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-4, 6-2.Daneza Caroline Wozniacki, a doua favorită la Melbourne, care va juca în cealaltă semifinală cu belgianca Elise Mertens, este singura jucătoare care o mai poate detrona pe Simona Halep din poziția de lider al clasamentului mondial, ce va fi publicat, luni, după Australian Open. Dacă Wozniacki va câștiga turneul, va pleca de la Melbourne din postura de lider mondial.