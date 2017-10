Simona Halep rupe tăcerea. A vorbit despre relaţia cu Costa Sponte

Simona Halep rupe tăcerea. A vorbit despre relația cu Costa Sponte

Ştire online publicată Luni, 07 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sportiva clasată pe locul 4 în topul mondial a mărturisit că nu are în plan, în viitorul apropiat să se mărite.„Nu mă mărit. Nu am relație, nu sunt cu Costa Sponte, cum s-a scris. Nu mă mărit și nu am de gând să mă mărit în viitorul apropiat. Dar într-o zi o voi face”, a spus Simona Halep pentru doartenis.ro.Sportiva originară din Constanța a dezvăluit că nu prea a avut timp pentru vacanțe, dar i-ar plăcea să meargă într-o destinație exotică.„Nu prea am fost în vacanțe, dar o să mă interesez. Îmi plac Bali, Maldive… Sunt multe locuri în care vreau să mă duc, dar momentan nu mă gândesc la asta”, a precizat Simona Halep.