Simona Halep revine pe un tărâm preferat. Este neînvinsă de 5 ani la Montreal!

Cele mai bune jucătoare de tenis din lume, mai puțin Ashleigh Barty și Naomi Osaka, se reunesc pentru primul mare turneu al sezonului de hard nord-american: WTA Montreal (Canada), competiție la care Simona Halep se simte foarte, foarte bine. Românca e și în acest an printre favoritele la victoria finală, iar competiția se anunță una cât se poate de dură.Dacă în acest an are a patra șansă, Simona Halep vine la Montreal din postura de deținătoare a ultimului trofeu pus în joc aici, reușind să ridice deasupra capului coroana din 2018.Constănţeanca a triumfat de asemenea în 2016, iar parcursul său la Montreal în ultimii cinci ani e unul impresionant: zece victorii consecutive, două titluri câștigate și doar patru seturi cedate.Combinat cu Toronto, turneul care se desfășoară în anii pari, fostul lider mondial are, în total, nu mai puțin de 25 de victorii pe cimentul canadian, cărora li se adaugă doar șase înfrângeri și un singur insucces în meciurile jucate pe tabloul principal, în 2012, contra australiencei Samantha Stosur. În acest an, Halep va intra direct în turul al doilea, acolo unde va da peste învingătoarea meciului Collins – Teichmann.