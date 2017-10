Simona Halep, regină pe zgura de la Madrid

Jucătoarea de tenis Simona Halep a câștigat turneul WTA Premier de la Madrid, dotat cu premii totale în valoare de 4.771.360 dolari, după ce a trecut, sâmbătă, în finală, de slovaca Dominika Cibulkova, scor 6-2, 6-4.Constănțeanca a dominat partida de la un capăt la celălalt și a încheiat socotelile cu adversara sa în 80 de minute. Astfel, ea și-a trecut în palmares primul trofeu din acest an și al 12-lea all-time, primind din partea organizatorilor 912.900 euro și 1.000 puncte WTA, care îi vor permite să reintre, de astăzi, în Top 5.„Zi după zi am jucat tot mai bine, iar asta m-a ajutat să cresc din punct de vedere mental, să am mai multă încredere. M-am simțit grozav. Nici vorbă de accidentare sau așa ceva, totul a fost OK. De asta poate am câștigat aproape toate meciurile în două seturi. Nu mă așteptam înainte să ajung aici că voi câștiga titlul, dar, după prima săptămână de antrenament cu Darren Cahill, după multe ore petrecute pe teren, am simțit că e șansa mea”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul WTA.Constănțeanca a plecat de la Madrid direct spre Roma, unde va participa, în perioada 9-15 mai, la turneul Foro Italico. Tragerea la sorți nu a fost deloc norocoasă pentru româncă. Deși are un prim tur liber, în cel de-al doilea va întâlni învingătoarea dintre Sabine Lisicki (Germania, 44 WTA ) și Daria Gavrilova (Rusia, 32 WTA), iar în sferturile de finală sunt foarte mari șanse să își întâlnească „bestia nerra”, lidera clasamentului mondial, americanca Serena Williams, pe care a învins-o o singură dată în opt confruntări.