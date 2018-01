Simona Halep, primele declaraţii după calificarea în finala Australian Open: Tremur!

Simona Halep, primele declarații după calificarea în finala Australian Open: Tremur!

Ştire online publicată Joi, 25 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep este în premieră în finala turneului de Mare Șlem Australian Open, numărul 1 mondial învingând-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7, după ce a salvat două mingi de meci. Finala va avea loc duminică, împotriva danezei Caroline Wozniacki."A fost un meci foarte greu. Tremur, sunt foarte emoționată. Știam că va fi foarte complicat, e o adversară foarte bună. Mă bucur mult că am rezistat și m-am impus. Nu e ușor să ai două astfel de meciuri în turneu. Mulțumesc publicului, care m-a susținut și m-a ajutat.În acest meci am fost prima care a ratat două mingi de meci. Dar am avut încredere în propriile forțe. După acea accidentare am spus să dau totul în restul turneului și cred că am reușit să fac asta. Cu siguranță mă voi odihni după finalul turneului.Încerc să rămân foarte calmă, azi a fost un meci dramatic. Sunt mândră de ceea ce am realizat.O respect mult pe Wozniacki. Știu că va fi un meci similar, va trebui să alerg mult. Am nevoie de odihnă serioasă. Voi da tot ceea ce pot, voi fi mai curajoasă, asta am spus după finala de la Roland Garros. Vreau să dau tot ceea ce am mai bun în finală. Trebuie să cred că voi câștiga, nu neapărat să mă gândesc la titlu", a declarat Simona Halep, după calificarea în finala Australian Open.