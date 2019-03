Simona Halep, prima reacţie după calificarea în sferturi la Dubai

Simona Halep, prima reacție după calificarea în sferturi la Dubai







"Mă simt bine, am rămas concentrată pe ce am de făcut. Am deschis terenul mai bine, am stat mai aproape de linie, am fost mai agresivă, am jucat mai inteligent în unele momente. Nu sunt îngrijorată dacă voi juca în nocturnă. Sunt lucruri normale pe care le fac.



Am fost la petrecerea jucătoarelor pentru că sunt obligatorii. Am stat o oră, apoi m-am retras. Te mai relaxează, mai ieși din tensiunea turneului. Am o echipă, un staff, puternic, atmosfera este cea mai importantă. Încerc să mă coordonez singură. Așa este planul, nu vreau să-mi iau antrenor în următoarea perioadă, dar nu se știe niciodată", a spus Simona Halep la microfonul Digisport.