Simona Halep, prezenţă incertă la Doha. A semnat cu Nike!

Simona Halep, prezență incertă la Doha. A semnat cu Nike!

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a declarat, ieri, pe aeroportul „Henri Coandă”, că nu este sigură că poate juca în turneul de la Doha (Qatar), precizând că nu mai are dureri la picior, dar acesta este în continuare „un pic umflat”. Turneul are loc în perioada 19-24 februarie, iar constănțeanca ar urma să joace direct în turul secund, cu învingătoarea dintre Ekaterina Makarova (Rusia) și Shuai Zhang (China).„Momentan sunt OK, dar voi decide când ajung acolo. Vreau să văd și antrenamentul de marți, pentru că eu voi juca abia miercuri. Nu mai simt dureri la picior, doar că mai este un pic umflat”, a spus Halep, conform postului Digi Sport, înaintea plecării spre Doha.Simona Halep nu a putut evolua în întâlnirea de Fed Cup cu Canada, de la sfârșitul săptămânii trecute, din cauza accidentării suferite în turneul Australian Open.Simona Halep a confirmat că a semnat un contract cu un nou sponsor tehnic, Nike, precizând că este foarte mulțumită de condițiile financiare.„Consider că este cea mai bună decizie și sunt cele mai frumoase haine pe care aș putea să le port. Sunt foarte mulțumită financiar de contract”, a precizat sportiva din Constanța.Simona Halep a postat, ieri dimineață, un mesaj pe contul personal de Twitter, în care a scris în engleză „Just Do It - I Just Did It”, aluzie la logo-ul firmei americane de echipament sportiv cu care a semnat. Conform site-ului Tennis World USA, Halep va câștiga 2 milioane de dolari din contractul cu noul sponsor tehnic.