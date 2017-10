Simona Halep, pe prima poziţie în ierarhia "Road to Singapore"

Simona Halep, pe prima poziție în ierarhia "Road to Singapore"

Simona Halep ocupă în continuare locul al doilea în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume (WTA), dar a urcat pe prima poziție în ierarhia „Road to Singapore”, calificantă la Turneul Campioanelor, după ce Serena Williams a anunțat încheierea sezonului.Constănțeanca are un avans de aproape două mii de puncte față de rusoaica Maria Șarapova, ocupanta locului trei.În Top 100 WTA se mai regăsesc următoarele românce: Irina Begu are cea mai bună clasare a sa, fiind pe locul 25 (+1), Monica Niculescu - 45 (+1), Alexandra Dulgheru - 56 (+1), în timp ce Andreea Mitu a coborât două locuri și este pe 95.În clasamentul Road to Singapore, Simona Halep este noul lider, urmată de Garbine Muguruza, la peste 1.200 de puncte, și de Șarapova.Simona Halep este doar a patra în clasamentul încasărilor din circuitul WTA în acest an, cu 3,6 milioane dolari, fiind devansată de Serena Williams, Flavia Pennetta și Garbine Muguruza.