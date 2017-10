Simona Halep, out de la Turneul Campioanelor. "Nu sunt tristă!"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a fost eliminată de la Turneul Campioanelor, după a fost învinsă, ieri, de Dominika Cibulkova (Slovacia), scor 3-6, 6-7 (5), în ultima etapă a Grupei Roșii. Simona Halep pierduse, marți, și confruntarea cu lidera mondială, Angelique Kerber, iar victoria din prima partidă, contra americancei Madison Keys, a fost insuficientă pentru a se califica în semifinale, acolo unde s-au calificat Dominika Cibulkova și Angelique Kerber.„Acest turneu a fost un bonus pentru mine. La mijlocul sezonului nu credeam că mă pot califica, deoarece eram foarte departe în clasament, după patru luni foarte dificile, dar după ce m-am calificat, am zis că este un bonus și trebuie doar să dau tot ce pot. A fost o experiență frumoasă, al treilea an la rând, e un lucru bun și nu sunt așa de tristă că am pierdut”, a concluzionat Simona Halep, după partida cu Cibulkova.Constănțeanca a precizat că pregătirea noului sezon o va face în Australia, însă o va începe în România: „Nu știu sigur când voi pleca în Australia, planul este să plec în decembrie, dar, înainte de asta, Darren Cahill va veni în România. Am vrut să schimb ceva în pregătire, să mă obișnuiesc cu diferența de fus orar, cu vremea, înainte de Shenzen și Australian Open”.În urma participării la Turneul Campioanelor, Halep a primit 153.000 de dolari și 500 de puncte WTA.Perechea formată din constănțeanul Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Basel (Elveția), dotat cu premii în valoare de 1.701.320 de euro, după vicoria, scor 6-7 (9), 6-4, 10-4, împotriva cuplului Treat Huey (Filipine)/Max Mirnîi (Belarus). Cuplul româno-olandez ocupă locul 9 în ierarhia ATP London Race ce duce la Turneul Campionilor, iar învinșii lor, Huey și Mirîi se află pe locul 8, ultimul care asigură prezența la turneul destinat celor mai buni jucători de tenis din acest sezon. Cele două perechi vor face rocada în cazul în care Tecau și Rojer reușesc să câștige turneul elvețian.(M.C.)