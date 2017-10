Simona Halep o poate întâlni pe Sorana Cîrstea, în turul trei al turneului de la Wimbledon

Jucătoarele române cel mai bine clasate în ierarhia WTA, Simona Halep, locul 3, și Sorana Cîrstea, locul 29, se pot întâlni pentru a patra oară în cariera lor, în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dacă vor ajunge în această fază a competiției de la All England Club.Halep, cap de serie numărul 3, va evolua împotriva sportivei braziliene Teliana Pereira, locul 91 WTA, în primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, s-a stabilit în urma tragerii la sorți de vineri. Halep și Pereira nu s-au mai întâlnit până în prezent. În cazul în care va trece de sportiva braziliană, Simona Halep va juca în turul doi cu învingătoarea meciului dintre germanca Dinah Pfizenmaier, locul 116 WTA, și jucătoarea ucraienană Lesia Țurenko, locul 144 WTA.Sportiva din România este pe aceeași parte a tabloului cu americanca Serena Williams, locul 1 WTA, și cu rusoiaca Maria Șarapova, locul 5 WTA. Una dintre ele îi poate fi adversară în semifinale.Până atunci, Halep poate juca în sferturile de finală cu Jelena Jankovici din Serbia, locul 7 WTA, sau cu compatrioata acesteia, Ana Ivanovici, locul 11 WTA, iar în optimile de finală cu sportiva spaniolă Carla Suarez Navarro, locul 15 WTA, ori cu italianca Roberta Vinci, locul 21 WTA.Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 29, va evolua în premieră cu americanca Victoria Duval, locul 115 WTA, jucătoare de 18 ani, venită din calificări, care s-a remarcat anul trecut la US Open când a eliminat-o pe Samantha Stosur în primul tur. În cazul unei victorii, Cîrstea va juca în turul doi împotriva învingătoarei din partida Belinda Bencic (Elveția), locul 72 WTA - Magdalena Rybarikova (Slovacia), locul 39 WTA.Apoi, dacă ambele românce se vor califica, ele se vor întâlni în turul al treilea. Scorul partidelor directe este de 2-1 în favoarea sportivei din Târgoviște, dar ultima lor întâlnire a avut loc în 2010, în calificările turneului de la Cincinnati, pe hard, când Cîrstea a câștigat cu 6-2, 6-4. Tot în 2010, constănțeanca a câștigat în optimile de finală ale turneului de la Marbella, cu scorul de 6-4, 7-6 (4), pe zgură.Prima lor partidă a avut loc în sferturile de finală ale turneului ITF de la București, tot pe zgură, iar victoria a revenit Soranei Cîrstea, cu 3-6, 6-3, 6-1.Anul trecut, Halep și Cîrstea au ajuns în turul al doilea pe iarba londoneză.La ediția acuală a turneului de la Wimbledon, Monica Niculescu, locul 65 WTA, o va avea ca adversară în prima manșă pe belgianca Alison van Uytvanck, locul 93 WTA, în timp ce Irina-Camelia Begu, locul 80 WTA, va juca împotriva franțuzoaicei Virginie Razzano, locul 99 WTA.Adversare dificile vor avea Alexandra Cadanțu, locul 84 WTA, care va da piept cu sportiva italiană Camila Giorgi, locul 42 WTA, și debutanta Andreea Mitu, locul 214 WTA, jucătoare venită din calificări, care o va avea ca adversară pe poloneza Agnieszka Radwanska, locul 4 WTA și cap de serie numărul 4. Mitu, prezentă în premieră pe tabloul principal al unui Grand Slam, după ce a trecut de calificări, nu a mai evoluat niciodată cu o jucătoare atât de bine clasată.Advesarele din aceste patru partide nu s-au mai întâlnit până în prezent.Pe tabloul masculin de simplu, singurul român prezent, Victor Hănescu, locul 103 ATP, va evolua împtriva cehului Tomas Berdych, locul 6 ATP și cap de serie numărul 6. Berdych are 2-0 în întâlnirile directe cu Hănescu.Turneul de la Wimbeldon va începe luni. Premiile pentru primul tur sunt de 27.000 de lire sterline (aproape 34.000 de euro).Cel mai bun rezultat al unui român la Wimbledon este calificarea în finală. Ilie Năstase a reușit acest lucru de două ori, în 1972 și 1976. La feminin, cea mai bună performanță i-a aparținut Virginiei Ruzici, calificarea în sferturile de finală în 1978 și 1981.