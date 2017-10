Simona Halep, o nouă şansă de a deveni nr. 1 mondial

Calificată în sferturile turneului de la Cincinnati

Simona Halep, o nouă șansă de a deveni nr. 1 mondial

Ajunsă pentru al cincilea an consecutiv în sferturile de finală la Cincinnati (Ohio, SUA), jucătoarea română de tenis Simona Halep poate deveni în premieră lider mondial dacă va câștiga turneul american.Constănțeanca a mai ratat câteva șanse, anul acesta, de a deveni numărul 1 WTA, iar de data aceasta, condiția esențială este aceea de a cuceri titlul, orice alt rezultat păstrând-o pe Karolina Pliskova (Cehia), campioana de anul trecut, în fotoliul de lider.Joi, Simona a învins-o pe Anastasija Sevastova (Letonia), scor 6-4, 6-3, aceasta fiind a patra victorie consecutivă a româncei în meciurile directe, fără set pierdut.„Meciul a fost destul de dificil. Pot spune că nu joc cel mai bun tenis al meu în acest moment, dar victoria e un mare plus pentru mine. Îmi dă mai multă putere interioară. Am câștigat în fața numărului 16 mondial fără să joc așa cum doream. E un lucru mare și sunt foarte bucuroasă pentru asta”, a declarat Simona Halep.În noaptea de vineri spre sâmbătă, Simona Halep a disputat partida din sferturi, în compania britanicei Johanna Konta.