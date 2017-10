Simona Halep, numărul 1 mondial. "Tată, am reuşit!"

Simona Halep, numărul 1 mondial. "Tată, am reușit!"

Chiar dacă nu a cucerit trofeul la Beijing, Simona Halep nu are niciun motiv să fie tristă. De astăzi, constănțeanca devine lidera clasamentului WTA, având 6.175 puncte, cu 40 mai multe decât iberica Garbine Muguruza. Este prima jucătoare care duce tricolorul pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei mondiale feminine. La masculin, doar Ilie Năstase a reușit, cu mulți ani în urmă, să fie lider mondial.Acum, următoarea țintă pentru Simona este câștigarea unui turneu de Grand Slam, mai ales că face parte dintr-un grup de jucătoare - Dinara Safina, Jelena Jankovic, Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Amelie Mauresmo și Kim Clijsters - care au devenit numărul 1 în lume fără a câștiga un astfel de turneu. Ultimele două jucătoare au reușit să-și adauge în palmares un astfel de trofeu, dar în perioada imediat următoare clasării pe primul loc.Nadia Comăneci, Marian Drăgulescu, Gheorghe Hagi, Camelia Potec, Ana-Maria Popescu, Cristina Neagu, Virgina Ruzici și mulți, mulți alții au ținut să-i transmită Simonei mesaje de felicitare și încurajare pentru reușită. Dintre toți, cel mai emoționat a fost tatăl său, Stere Halep, aflat la Constanța.„Mi-a zis: «Tată, am reușit!». Apoi am izbucnit în lacrimi și am zis că vorbim mai târziu. Am avut întotdeauna încredere totală în ea. De asta am investit totul. Primul telefon l-am primit de la Gică Hagi. Mi-a urat să ne ajute Dumnezeu să rămânem cât mai mult timp în Top 10. Singurul lucru important este să nu iubești banii. Dacă iubești banii, ei te întorc din drum. Ne-am gândit doar la performanță”, a declarat Stere Halep, pentru DigiSport.Simona Halep este calificată la Turneul Campioanelor, care este organizat, ca în fiecare an, la Singapore, în perioada 22-29 octombrie. Aflată la a patra participare, Simonei nu-i rămâne decât să aștepte și validarea celei de-a opta jucătoare ce va lua parte la acest turneu.Și-au câștigat biletul de Singapore Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Venus Williams și Jelena Ostapenko. Pentru ultimul loc se luptă Caroline Garcia și Johanna Konta.