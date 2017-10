Simona Halep: "Nu sunt dezamăgită de evoluţia de la Australian Open"

Simona Halep: "Nu sunt dezamăgită de evoluția de la Australian Open"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a ajuns, ieri, în România, după ce și-a încheiat parcursul la ediția 2015 a Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.„Nu sunt deloc dezamăgită și nu cred că am de ce, un sfert de finală de Grand Slam e un rezultat bun, cu care pot să mă mândresc, deoarece nimeni din România nu a mai făcut sferturi de vreo zece ani. E al doilea an la rând și sunt foarte mândră de ceea ce am jucat acolo și de ce am realizat și la Shenzhen”, a declarat, la aeroportul „Henri Coandă”, constănțeanca, citată de Mediafax.La finalul săptămânii următoare, Simona Halep va juca pentru România, în meciul cu Spania din Fed Cup, alături de Irina Begu, Monica Niculescu și Alexandra Dulgheru.