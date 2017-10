Simona Halep: „Nu mă interesează clasamentul. Important este să fiu sănătoasă, să pot face faţă la turnee”

Simona Halep: „Nu mă interesează clasamentul. Important este să fiu sănătoasă, să pot face față la turnee”

Ştire online publicată Miercuri, 24 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep (4 WTA) a declarat, la întoarcerea din Qatar, faptul că trece printr-o perioadă grea a carierei sale. Aceasta a mai precizat că nu este interesată prea mult de locul pe care îl ocupă în clasament, pentru ea fiind important să fie sănătoasă și să se poată antrena, transmite B1.ro.La începutul săptămânii viitoare, Halep va mai pierde o poziție în clasamentul WTA. Românca va cădea de pe locul 4 pe locul 5, după ce a fost eliminată, marți, în primul ei meci de la Qatar Open, care a contat pentru manșa a doua a competiției.„Sunt bine, nu am probleme, sunt doar puțin tristă pentru că am pierdut, mai ales că am condus cu 4-1. Dar nu am ce să fac altceva decât să merg înainte. Acum vreau să-mi revin fizic pentru că nu sunt bine pregătită din punct de vedere fizic și ea m-a dominat ieri. Nu mă interesează prea mult clasamentul. Bineînțeles că înseamnă mult atunci când ești numărul 2, 3 sau 1, dacă reușești să obții acel loc, dar mai important pentru mine este să fiu sănătoasă, să mă pot antrena, ca să fac față la turnee. Îmi doresc foarte mult să îmi revin cât mai repede, pentru că nu e o perioadă ușoară”, a afirmat Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.„E posibil, da. Am mai avut în urmă cu doi ani o perioadă așa la US Open, dar acum mă simt mai greu pentru că am avut probleme de sănătate și nu am putut să mă antrenez. Dar sunt bine și o să muncesc mai bine pentru a-mi reveni. Nu regret că am ales să nu mă operez, mă simt bine. Eu joc destul de OK dar nu pot să închei meciurile, este vorba doar de timp, de pregătire. Trebuie să mă pregătesc mult mai mult pentru a reveni la forma normală. Și să am cât mai multe meciuri. Este mai greu să te menții în top decât să ajungi acolo. Trebuie să fii sănătos ca să te menții acolo și să ai puterea să joci la fiecare turneu foarte bine. Am făcut acest lucru aproapre trei ani, acum însă am ajuns la o oboseală, la niște probleme de sănătate de care trebuie să am grijă", a declarat Halep.Simona Halep va participa la turneul de la Indian Wells (9-20 martie), la care este deținătoarea trofeului.