Simona Halep: "Nu este uşor să îmi aleg un alt antrenor"

S-a despărțit de Daren Cahill

Simona Halep: "Nu este ușor să îmi aleg un alt antrenor"

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 mondial, a declarat, după întreruperea colaborării cu australianul Darren Cahill, că nu îi este ușor să își aleagă un nou antrenor.„În momentul de față, nu am vorbit nimic cu nimeni, nu există un plan B. Nu este ușor să îmi aleg un alt antrenor. A fost o perioadă extraordinară cu Darren și vreau să îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Nu știam mai demult de întreruperea colaborării, dar bănuiam, pentru că am mai avut discuții. Știam că băiatul lui Darren e în anul final și urmează să meargă la universitate. Știam că trebuie să fie alături de familie mai mult. A avut mulți ani în circuit. Eu am înțeles și am respectat, familia este întotdeauna pe primul plan”, a spus Simona Halep.Diagnosticată în luna septembrie cu hernie de disc, jucătoarea din Constanța susține că acum nu simte dureri la spate, dar încă nu a început să joace tenis.„Încă nu am jucat tenis ca să știu dacă am dureri sau nu. M-am antrenat în sala de forță și nu am avut dureri. Dar voi afla exact ce se întâmplă cu spatele meu atunci când voi juca tenis. E exclus să fie vorba de operație. Nu m-am antrenat de cinci săptămâni, vreau să fiu sănătoasă, pentru că apoi va veni totul de la sine. În ultimele săptămâni m-am odihnit, am fost în vacanță, m-am simțit bine cu familia și apropiații. Sunt gata să o iau de la capăt. Antrenamentele nu știu exact când le reiau, probabil săptămâna viitoare, dar voi începe ușor”, a explicat Simona Halep.