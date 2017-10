Simona Halep: Nu aveam cum să câştig acest meci

Simona Halep: Nu aveam cum să câștig acest meci

Ştire online publicată Vineri, 04 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie numărul 3 și locul 3 WTA, a declarat, joi, după ce a ratat calificarea în finala de la Wimbledon, că a fost dificil să continue meciul cu Eugenie Bouchard după ce s-a accidentat la gleznă și a precizat că nu avea cum să câștige această partidă."Mi-am sucit glezna și apoi a fost dificil să mai continui. Pe moment am simțit o mare durere, dar în timp a mai trecut. Oricum, nu am putut să împing în picioare. După accidentare, primul serviciu a fost mult mai slab. În tie-break am servit bine până la 3-2, dar apoi ea a avut puțină șansă, a ajutat-o și banda fileului. Bouchard apoi a jucat foarte bine. Tie-break-ul a fost momentul cheie al partidei, după ce l-am pierdut nu am mai putut să mă concentrez. Bouchard a fost avantajată de suprafața de joc. A putut să stea în spatele terenului și să lovească puternic și rapid, mai ales că a avut și încredere. Este o foarte bună jucătoare și în curând va ajunge foarte sus", a spus Halep, informează AFP.