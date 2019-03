Simona Halep: "Nu am simţit presiune la Miami!"

Simona Halep: "Nu am simțit presiune la Miami!"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, pe Aeroportul „Henri Coandă”, că nu a simțit niciun fel de presiune în turneul de la Miami, acolo unde putea reveni pe prima poziție WTA dacă disputa finala, precizând că a fost destule săptămâni pe locul 1 mondial.Constănțeanca s-a arătat mulțumită de faptul că a ajuns până în semifinalele turneului din SUA, dar și de jocul prestat.„A fost foarte bine, sunt mulțumită de rezultat și de felul cum am jucat. A fost o deplasare reușită și mă bucur că sunt acasă. Sunt mulțumită 100% de jocul meu, a fost un turneu foarte bun. Nu a fost încărcătură și nici presiune pentru mine, am fost pe locul 1 destule săptămâni, așa că nu mai e o presiune”, a declarat Simona Halep, citată de Agerpres.Întrebată cum a fost colaborarea cu noul antrenor, Daniel Dobre, jucătoarea a răspuns: „M-a ajutat foarte mult, sfaturile lui au fost foarte bune la fiecare meci. Faptul că am jucat atât de bine într-o perioadă atât de scurtă cu el a fost meritul lui și chiar îi mulțumesc că a venit”.Simona Halep a precizat că are așteptări mari în ceea ce privește întâlnirea cu Franța din semifinalele Fed Cup, programată la Rouen, în 20-21 aprilie.„Așteptările sunt mari, pentru că îmi doresc foarte mult să câștigăm meciul de Fed Cup. O să vedem cum o să ne descurcăm în fața Franței. Momentan sunt acasă și voi începe pregătirea pe zgură. Nu pot să spun că suntem favorite, consider că meciul e echilibrat și avem șansa noastră”, a mai spus sportiva din Constanța.