Simona Halep: "Nu am avut puterea să câştig, am fost vlăguită"

Simona Halep: "Nu am avut puterea să câștig, am fost vlăguită"

După înfrângerea surprinzătoare din primul tur al US Open, liderul mondial al ierarhiei WTA, Simona Halep, a explicat jurnaliștilor americani ce nu a mers bine în confruntarea pierdută în fața Kaiei Kanepi (Estonia), scor 2-6, 4-6.„Nu am avut puterea să câștig acest meci, am fost vlăguită. Niciodată nu am jucat cel mai bun tenis al meu aici. Am fost surprinsă de faptul că publicul m-a susținut toată partida, le mulțumesc pentru asta. Nu m-am simțit foarte bine, însă Kaia a jucat excelent. Nu am reușit să găsesc echilibrul, nu am simțit mingea așa cum trebuie. Dar trebuie să recunosc că și ea a fost puternică și m-a împins în spate”, a declarat constănțeanca.Chiar dacă a părăsit prematur turneul, Simona Halep va rămâne pe locul 1 mondial și după terminarea competiției.Pentru Halep, urmează o pauză de o lună, apoi va evolua la Wuhan, în perioada 23-30 septembrie.