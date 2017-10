Simona Halep: Nu am așteptări mari la Brisbane pentru că nu am mai jucat un meci oficial de două luni

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Numărul doi mondial, Simona Halep și favorita turneului de la Brisbane a declarat într-un interviu pentru site-ul tennistv.com nu are așteptări prea mari de la acest turneu pentru că nu a mai disputat un meci oficial de aproximativ două luni."Sunt bucuroasă că m-am întors la Brisbane, nu am mai jucat aici din 2012. Unul dintre motivele pentru care am venit este legat de noul meu antrenor (n.r. — australianul Darren Cahill). Nu am așteptări mari la turneul de la Brisbane, pentru că am aproape două luni de când nu am mai jucat un meci oficial. Va fi greu, dar aștept cu nerăbdare să încep acest turneu, acest an. Întotdeauna este foarte greu primul meci, iar acesta este chiar unul dificil (n.r. — cu Victoria Azarenka). Însă voi intra pe teren și voi lupta. Vom vedea dacă voi putea câștiga", a declarat Halep, titrează Agerpres.Românca a spus că are ca scop pentru anul ce tocmai a început să câștige un prim titlu de Mare Șlem din carieră."Sunt nerăbdătoare să încep un nou an cu un nou antrenor (n.r. — Darren Cahill). Vreau să încep să am mai multă încredere în mine, asta în primul rând. Apoi, obiectivul meu este să câștig un titlu de Grand Slam. Bineînțeles că va fi greu, dar știu că este posibil să câștig un titlu de Grand Slam. Antrenorul meu nu vrea să pun presiune pe mine. Așa că mă antrenez mult și vom vedea dacă voi reuși", a spus Simona Halep.Aceasta a mai precizat că își dorește pentru 2016 și obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice care vor avea loc în Brazilia."Participarea la Jocurile Olimpice este o mare provocare pentru mine. Mi-ar plăcea să câștig o medalie la Rio. Nu va fi ușor pentru că programul este încărcat în acea perioadă. Însă voi încerca să mă relaxez, să mă bucur de timpul petrecut acolo, și, dacă va fi posibil, să fiu portdrapelul României. Mi-ar plăcea foarte mult acest lucru, dar încă nu știu sigur. Mi-ar plăcea să joc și dublu mixt la Jocurile Olimpice, am mai jucat la US Open, așa că eu consider că avem o șansă și acolo (n.r. — la medalie în proba de dublu mixt)", a mai spus românca.Simona Halep va juca primul meci oficial din 2016, miercuri, în optimile turneului de la Brisbane contra Victoriei Azarenka.