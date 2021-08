Simona Halep nu a avut puterea de a urmări meciurile de tenis de la JO

Constănţeanca a dezvăluit că a urmărit ce se întâmplă la Jocurile Olimpice, însă recunoaște că nu a avut puterea să se uite la tenis, deoarece a durut-o prea tare faptul că a trebuit să rămână acasă.





„M-am uitat la Olimpiadă, dar nu m-am uitat la tenis, ca să ne înţelegem. M-a durut prea tare retragerea! Mi-am dorit tare mult, în ultimii 2-3 ani m-am gândit mult la Olimpiadă şi îmi doream să ajung şi eu să am o medalie. Din păcate m-am retras de la Roland Garros şi Wimbledon, a fost o tristeţe mare, dar a fost şi mai mare după ce m-am retras de la Jocurile Olimpice”, a dezvăluit Simona Halep.







Halep spune că şi-ar dori o eventuală participare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, însă mai este mult până atunci.



„Probabil n-o să mai am şansa să joc, dar vreau să cred că mai am totuşi o mică şansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas şi an cu an.





Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, a mai spus fostul lider mondial.





Simona Halep obținuse calificarea la Jocurile Olimpice și chiar ar fi trebuit să fie portdrapelul României la ceremonia de deschidere, însă accidentarea suferită la Roma a obligat-o să rămână acasă.