Simona Halep lipseşte din nou din echipa de Fed Cup

Simona Halep lipsește din nou din echipa de Fed Cup

Sâmbătă și duminică, echipa feminină de Fed Cup a României va întâlni, la București, reprezentativa similară a Belgiei, în primul tur al Grupei Mondiale ll.Căpitanul nejucător al tricolorelor, Ilie Năstase, le-a convocat în prima fază pe Simona Halep (4 WTA), Irina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA) și Sorana Cîrstea (59 WTA), iar Patricia Țig ca primă rezervă, dar a trebuit să se reprofileze rapid. Simona Halep a declarat că nu va putea onora prezența, din cauza unei accidentări mai vechi la genunchi, locul ei fiind luat de Patricia Țig.„Genunchiul nu este prea bine în momentul acesta, am făcut tratament. Atept câteva zile să văd cum mă simt. Am avut ceva dureri zilele acestea, dar e normal, e o accidentare destul de dificilă i trebuie să am răbdare. E foarte greu când nu pot să joc, dar nu am ce face, sunt accidentată i e mai bine să intre în teren o jucătoare aptă 100 la sută. O să fiu prezentă la meciuri, îmi doresc să câtige fetele i să mergem mai departe ca să joc în aprilie. În tribună eu nu prea mă manifest de obicei, dar sunt alături de echipă cu sufletul”, a declarat Simona Halep.XXXNu este prima dată când constănțeanca spune „pas” înaintea unui meci din Fed Cup. Anul trecut, Simona Halep s-a operat la nas înaintea partidei cu Cehia (pierdută de România cu 2-3), contând pentru sferturile de finală ale Grupei Mondiale, iar în 2015, a refuzat convocarea pentru deplasarea din Canada (câștigată de România cu 3-2).