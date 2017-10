Simona Halep, la un pas de a o elimina de la US Open pe Jelena Jankovic

Tânăra jucătoare constănțeană de tenis Simona Halep (numărul 96 WTA) i-a pus mari probleme sârboaicei Jelena Jankovic (a cincea jucătoare a lumii) în turul întâi al US Open. Simona, care va împlini 19 ani la finele acestei luni, a servit pentru câștigarea partidei, la scorul de 5-4, în setul trei (decisiv), dar Jankovic (25 de ani, cap de serie numărul patru la US Open) a rămas în meci și s-a impus finalmente cu 7-5. Primul set i-a revenit ex-iugoslavei, cu 6-4, iar în al doilea s-a impus Halep, cu același scor. Partida a durat două ore și 20 de minute. „Simona Halep a evoluat foarte bine. M-a pus de multe ori în dificultate, necomițând multe erori. Nu am jucat cel mai bun tenis, dar am încercat să dau tot ce am avut mai bun. Am muncit pentru fiecare punct. Mă bucur că am reușit să trec în turul secund”, a declarat Jelena Jankovic. Debutantă la US Open, Simona Halep va primi 19.000 de dolari pentru participarea la întrecerea new-yorkeză. În acest sezon, constănțeanca a fost finalistă în turneul de la Fes (Maroc), iar la Marbella (Spania) a disputat sfert de finală.