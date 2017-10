Simona Halep: „La Singapore, mi-am regăsit spiritul de luptă!“

Jucătoarea de tenis Simona Halep a ținut să le mulțumească fanilor pentru susținere, constănțeanca postând pe pagina sa de Facebook primul său mesaj de după Turneul Campioanelor.„Am terminat un turneu foarte important pentru mine. Aș fi vrut să vă povestesc mai multe, dar am avut nevoie să mă concentrez 100% pe ceea ce aveam de făcut. A fost un turneu care merita toată atenția mea. La Singapore, am trăit o săptămână de vis. După o perioadă extrem de dificilă, am reușit să mă regăsesc pe teren, mi-am regăsit spiritul de luptă, liniștea și încrederea în joc. În 2013, am terminat anul cu o victorie. Anul acesta nu am reușit, dar am pierdut în fața numărului 1 mondial, așa că nu sunt tristă, ci foarte bucuroasă pentru rezultatul făcut. A fost un an greu, însă știu că anul viitor va fi și mai greu. Îmi voi lua o vacanță strict pentru odihnă și voi reveni cu multă încredere la pregătirea pentru noul an. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru comentarii și pentru mesaje. Am simțit din plin susținerea voastră, atât pe teren, cât și pe Facebook și sunt sigură că fiecare dintre voi a participat la rezultatele mele. Pentru asta vă mulțumesc și vă doresc numai lucruri bune”, a scris Simona pe profilul său personal.După o săptămână „de foc” în Singapore, la Turneul Campioanelor, sportiva se va bucura de o vacanță la volanul unei mașini Porsche de peste 100.000 de euro, primită cadou. Constănțeanca și-a primit mașina de vis în urma Turneului Campioanelor, unde a făcut senzație meci de meci.