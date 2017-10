Simona Halep îşi revine după căldură insuportabilă de la Washington

Simona Halep își revine după căldură insuportabilă de la Washington

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat că se simte mult mai bine acum, după ce zilele trecute a fost obligată să se retragă în setul trei (2-6, 6-3, 1-0) al sfertului de finală de la Washington, contra Ekaterinei Makarova, din cauza căldurii insuportabile.„Sunt mai bine acum. Am fost consultată de doctor și mi-au spus că sunt ok. Chiar și la picioare sunt în regulă. Turneul de la Toronto este departe, am timp să îmi revin complet. Am cerut să mi se programeze partida cu Makarova puțin mai târziu, dar nu a fost să fie. Asta este, nu sunt supărată, sper să mă întorc la acest turneu. Mă durea capul și îmi era puțin rău, așa că a trebuit să abandonez”, a declarat Halep.La momentul meciului cu rusoaica Ekaterina Makarova, la termometrele din Washington arătau 35 de grade.Organizatorii turneului de din capitala Statelor Unite ale Americii i-au trimis un mesaj de admirație Simonei Halep: „Simona, ne-a plăcut enorm să te avem aici, notează-ți în calendar pentru anul viitor, la ediția cu numărul 50. DC te iubește!”.