Simona Halep îşi propune să fie şi mai bună în 2016

Simona Halep își propune să fie și mai bună în 2016

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, nr. 2 WTA, apreciază că sezonul care se încheie a fost mai bun ca cel de anul trecut și că își propune ca în 2016 să fie și mai bună.„Anul trecut a fost unul foarte mare pentru mine, însă consider că acest an a fost mai bun. Spun asta pentru că, spre deosebire de 2014, în acest an am învățat multe lucruri. Am învățat cum să joc fără presiune atunci când trebuie să apăr ceva, să apăr puncte sau un titlu. Și am mai învățat că, dacă sunt relaxată și mă bucur de ceea ce fac, acest lucru mă ajută să mă concentrez mai bine și să câștig meciurile dificile”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul oficial al WTA.Sportiva din Constanța a menționat faptul că românii o susțin și îi spun să câștige tot, dar a subliniat că nu este robot.„Sunt o fată normală și o jucătoare normală. Am suișuri și coborâșuri. Pot câștiga un meci mare, însă pot pierde unul mai puțin important. Așa că acum încerc să mă concentrez asupra a ceea ce am de făcut. Vreau doar să joc la capacitate maximă, plină de gânduri pozitive. Nu încerc să mă gândesc la ceea ce spun oamenii despre rezultatele mele sau tenisul pe care îl joc. Știu că românii vor să câștig fiecare meci și este ok, voi face totul pentru a le câștiga”, a continuat constănțeanca.