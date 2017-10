Simona Halep intră în cursa pentru trofeul turneului de la Wuhan

Astăzi, în jurul orei 15.30, jucătoarea de tenis Simona Halep o va întâlni pe Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia), în meciul din turul al doilea din cadrul turneului de la Wuhan (China). Constănțeanca este favorita nr. 1 a competiției.Turneul de la Wuhan este transmis în direct de Digi Sport 2.Simona Halep se menține pe locul al doilea în topul WTA, cu 6.780 de puncte și se clasează tot pe locul doi și în ierarhia Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor. De asemenea, ea ocupă locul al treilea în clasamentul încasărilor din acest an în circuitul WTA (3.572.847 dolari), după Serena Williams și Flavia Pennetta, câștigătoarea de la US Open.