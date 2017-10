Simona Halep, înainte de Indian Wells: "Sunt puţin dependentă..."

Simona Halep, înainte de Indian Wells: "Sunt puțin dependentă..."

Ştire online publicată Joi, 09 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română a precizat că nu o mai doare genunchiul, dar nu se gândește deocamdată la rezultate."Sunt fericită că nu mai am dureri. Nu mă pot gândi la rezultate, nu mă pot gândi la câștigarea multor meciuri în acest moment, din cauza genunchiului. Am jucat bine la antrenamente. Astăzi, am jucat împotriva unui și am câștigat un set, ceea ce îmi dă încredere. Dar o să vedem în timpul meciului, deoarece atunci este mai dificil. Nu vreau să mă gândesc la rezultate acum și la turnee. Vreau doar să fiu sănătoasă și să fiu în stare să joc meciuri. Prefer să joc la turnee, să am meciuri. Jocul meu este mai bun atunci când am meciuri, astfel că antrenamentul meu este atunci când joc în partide oficiale. Acum nu am putut să fac asta, așa că o să fie greu. Dar am turnee în față", a precizat ea.