Simona Halep, înainte de Aussie Open: "Am mai multă încredere în mine"

După „dubla” reușită la Shenzhen, jucătoarea de tenis Simona Halep visează la cucerirea primului turneu de Grand Slam din carieră, simțind că acum este momentul perfect. Chiar dacă este lidera ierarhiei WTA, constănțeanca este conștientă de faptul că are mult de muncit pentru ca visul să i se împlinească.„Am ajuns de două ori în sferturile de finală acolo, așa că am șansa mea. Am mai multă încredere după ce am ajuns pe primul loc în lume, dar nu pot spune că sunt favorită să câștig acest turneu. Vreau doar să mă pregătesc, să muncesc din greu și vom vedea ce se va întâmpla. Nu este niciodată ușor să revii după o pauză, deoarece nu joci tenis timp de trei luni, așa că va fi destul de greu în primele două luni. Din acest motiv am și ales să joc la un turneu (Shenzhen), înaintea debutului la Australian Open”, a declarat Simona Halep, pentru televiziunea BeIn Sport.Primul turneu de Grand Slam al anului va avea loc la Melbourne, în perioada 15-18 ianuarie, ajungând la ediția cu numărul 106 și a 50-a din „Era Open”. Față de anul trecut, fondul de premiere a crescut cu 10%, ajungându-se la un total de 32.740.000 de euro. Campioana va primi 2.600.000 de euro și 2.000 de puncte WTA.