Simona Halep, în semifinale la Stuttgart!

După ce românca a defilat în primul set, pe care l-a câștigat cu 6-1, Halep și Alexandrova au mers cap la cap în setul secund. Românca s-a impus cu 6-4 și s-a calificat în semifinale, unde o va întâlni pe câștigătoarea dintre Aryna Sabalenka și Anett Kontaveit.







„Știam că joacă plat și rapid, așa că trebuia să o fac să alerge mai mult. Mi-am învățat lecția, astăzi am fost mai concentrată pe ceea ce trebuia să fac cu adevărat. Întotdeauna e dificil când câștigi primul set simplu, încerc să fiu agresivă pe cât posibil și să iau conducerea. Am jucat din ce în ce mai bine, mă simt mai bine din punct de vedere mental, sunt puternică și este important să câștig împotriva a doua jucătoare ce mă învinseseră înainte, e un foarte mare plus pentru mine în plan mental. Sunt foarte mulțumită de serviciul meu și aceasta cred că este cheia", , a spus Simona Halep, la finalul partidei.







Sursa foto - gsp.ro

Simona Halep (3 WTA) a câștigat fără emoții meciul din sferturile turneului WTA de la Stuttgart, cu Ekaterina Alexandrova, scor 6-1, 6-4, și s-a calificat în faza următoare a competiției.