Simona Halep, în semifinale la Beijing. Românca a zdrobit-o pe rusoiaca Daria Kasatkina

Ştire online publicată Vineri, 06 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 6.381.679 dolari.Simona Halep a început în forță meciul cu rusoaica Daria Kasatkina, obținând un break chiar în startul partidei. Românca a câștigat în doar 30 de minute primul set, cu 6-2.Halep a obținut un break și la începutul setului doi și a terminat rapid cu 6-1, ajungând în semifinalele de la Beijing."Am jucat împotriva ei săptămâna trecută și am pierdut. Deci ar putea fi o revanșă, dar nu se știe niciodată. Este o adversară foarte dificilă și lovește puțin diferit. Luptă până la sfârșit pentru fiecare punct. Trebuie să analizez ce nu am făcut bine la Wuhan și să încerc să am un joc mai bun", a spus Halep înaintea meciului cu rusoaica.Ultimul meci dintre Halep și Kasatkina s-a jucat chiar săptămâna trecută, în al doilea tur al turneului de la Wuhan, când rusoiaca s-a impus clar, în două seturi, scor 2-6, 1-6.