Simona Halep, în optimi şi în Top 10 mondial!

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului

Simona Halep, în optimi și în Top 10 mondial!

Încet-încet, ne apropiem de fazele superioare ale Australian Open, iar iubitorii tenisului din România au satisfacția că țara noastră încă mai are reprezentanți pe tablourile de joc. Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 11 și locul 11 WTA, s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Constănțeanca a învins-o categoric, scor 6-1, 6-4, pe Zarina Dias (Kazahstan), jucătoare venită din calificări și locul 152 WTA, într-o partidă contând pentru turul trei. Grație acestei performanțe, Simona Halep și-a asigurat un premiu deja consistent, în valoare de 135.000 de dolari australieni, și va juca, în această dimineață, în optimi, în compania Jelenei Jankovici (Serbia), cap de serie nr. 8, sportivă pregătită chiar de Andrei Mlendea, fostul antrenor al româncei. Constănțeanca mai are un motiv de bucurie. Profitând de eșecul danezei Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 10 și actual nr. 10 mondial, eliminată (6-4, 5-7, 3-6), sâmbătă, în turul trei, de spaniola Garbine Muguruza, Simona Halep și-a asigurat clasarea pe locul 10 în topul WTA! Parcurs bun și pentru Horia Tecău. Alături de Sania Mirza (India), tenismanul constănțean s-a calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale probei de dublu mixt de la Australian Open. Favoriți nr. 6, Tecău și Mirza au învins, în primul tur, scor 4-6, 7-6 (3), 10-8, cuplul Robert Lindstedt (Suedia) / Hao-Ching Chan (Taiwan). În runda următoare, ei vor întâlni perechea învingătoare din meciul Svetlana Kuznețova (Rusia) / Nenad Zimonjici (Serbia) - Anastasia Rodionova (Australia) / Colin Fleming (Marea Britanie). Din păcate, Monica Ni-culescu și Florin Mergea au fost eliminați, sâmbătă, în turul doi al probelor de dublu feminin, respectiv, masculin ale Open-ului de la Melbourne. Monica Niculescu și Klara Zakopalova (Cehia) au cedat, scor 5-7, 1-6, în fața perechii Cara Black (Zimbabwe) / Sania Mirza (India), cap de serie nr. 6, în timp ce Florin Mergea și Oliver Marach (Austria) au fost învinși de perechea spaniolă Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez, scor 6-7 (3), 3-6. „Bomba” de la Australian Open a „explodat” ieri, când americanca Serena Williams, nr. 1 mondial, a fost eliminată, în optimile de finală, de sârboaica Ana Iva-novici, cap de serie nr. 14, scor 6-4, 3-6, 3-6. Serena Williams a fost eliminată și anul trecut la Australian Open, în sferturi, de Sloane Stephens, iar în urmă cu doi ani, în optimi, de rusoaica Ekaterina Makarova. Ana Ivanovici, fost nr. 1 mondial în 2008, ajunge pentru prima oară în sferturi la un Grand Slam, după US Open 2012.