Simona Halep, în formă bună la turneul din China

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii în valoare de 2,28 milioane de dolari, după ce a învins-o, ieri, în două seturi, scor 6-3, 6-3, pe Iaroslava Șvedova, din Kazahstan.„Am încercat să dau tot ce am mai bun și cred că am reușit. Sunt foarte mulțumită de modul în care am jucat la turneele mari și sunt mulțumită că joc în aceeași notă și aici, unde sper să câștig fiecare meci. A fost destul de greu să joc astăzi atât împotriva adversarei, cât și a vântului, așa că mă bucur că am câștigat în două seturi”, a declarat Simona Halep, la sfâșitul partidei.În sferturi, constănțeanca (nr. 5 WTA) o va întâlni pe americanca Madison Keys, cap de serie numărul 8, care a depășit-o în turul precedent pe Daria Kasatkina (Rusia, 28 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-4.