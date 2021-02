Simona Halep: „Îmi doresc o medalie la Jocurile Olimpice”

„Vreau să merg sută la sută la Jocurile Olimpice şi vreau să fac treabă bună. Îmi doresc tare mult medalia, sper să reuşesc să iau una, oricare ar fi ea, şi să ne bucurăm de momentul de acolo”, a declarat Simona Halep, la ieşirea din Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti, după ce a făcut prima doză de vaccin anti-Covid-19.





„Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să îl fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper cât mai mulţi oameni să se vaccineze”, a precizat a treia jucătoarea a lumii.







După ce a renunţat la Open-ul de la Doha, constănţeanca are în plan să joace în turneul din Dubai, însă va decide acest lucru săptămâna viitoare.





„În plan este să joc în Dubai. Sunt în recuperare acum şi voi vedea săptămâna viitoare ce hotărăsc”, a explicat Simona Halep.





Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, 24 februarie, că îşi doreşte să participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi să câştige o medalie.