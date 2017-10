Simona Halep este pe locul 1 WTA în clasamentul "live"

28 August 2017

Simona Halep va începe US Open, ultimul Grand Slam al anului, în calitate de numărul 1 mondial, în clasamentul WTA "live". Însă în ierarhia oficială, publicată luni, jucătoarea română este în continuare pe locul 2, cu 6.385 de puncte, după sportiva cehă Karolina Pliskova, cu 6.390 de puncte, scrie News.ro.Ierarhia momentului a fost stabilită în urma retragerii punctelor aferente participării jucătoarelor la ediția 2016 a US Open. Halep are 5.985 de puncte, după ce a pierdut cele 420 de puncte câștigate anul trecut, când a ajuns în sferturile de finală la Flushing Meadows.În acest clasament "live", românca este urmată de spaniola Garbine Muguruza, cu 5.800 (a pierdut 60 de puncte), de ucraineanca Elina Svitolina, cu 5.410 puncte (-120 puncte) și de actualul lider, finalista ediției trecute Pliskova, cu 5.100 puncte (-1.290 puncte). Germana Angelique Kerber, câștigătoarea de anul trecut de la New York a căzut de pe locul 6 pe locul 12, cu 3.156 de puncte.Următorul clasament oficial va fi dat publicității la 11 septembrie și va include rezultatele obținute de jucătoare la actuala ediție a US Open. Opt sportive pot deveni lider WTA în funcție de performanțele de la New YorkÎn ierarhia publicată, luni, de WTA, s-a produs o singură schimbare în Top 10, Dominica Ciblkova (Slovacia) urcând de pe locul 11 pe locul 10, deținut de poloneza Agnieszka Radwanska, după ce a disputat finala turneului de la New Haven.Primele zece poziții în clasamentul de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare:1. Karolina Pliskova (Cehia) 6.390 de puncte;2. Simona Halep (România) 6.385;3. Garbine Muguruza (Spania) 5.860;4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.530;5. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.350;6. Angelique Kerber (Germania) 5.146;7. Johanna Konta (Marea Britanie) 4.750;8. Svetlana Kuznețova (Rusia) 4.410;9. Venus Williams (SUA) 4.216;10. Dominika Cibulkova (Slovacia) 3.830.Simona Halep, locul 2 WTA și cap de serie numărul 2, o va întâlni, marți, nu înainte de ora 02.00, pe rusoaica Maria Șarapova, locul 147 WTA, fostă numărul 1 mondial, beneficiară a unui wild card, în manșa I a US Open.