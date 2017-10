Simona Halep este aproape de o nouă finală!

Jucătoarea de tenis Simona Halep s-a calificat pentru prima dată în semifinalele unui turneu pe hard, ieri, la New Haven (SUA), după ce a învins-o, cu scorul de 6-1, 7-6, pe rusoaica Elena Makarova.În setul al doilea, la scorul de 6-1, 1-1, partida a fost întreruptă din cauza ploii, iar constănțeanca a recunoscut că a fost deranjată de acest incident.„Am jucat foarte bine în primul set, iar ea a făcut destul de multe greșeli. Dar la 1-1, în setul secund, a început să plouă și meciul a fost suspendat. Am fost puțin nervoasă după ce s-a întâmplat asta și mi-a luat ceva timp să reintru în meci. Dar în cele din urmă am reușit să revin de la 2-4 și să câștig setul și meciul, așa că sunt fericită”, a declarat Halep.Halep a ajuns la a 27-a victorie din ultimele 32 de meciuri disputate în circuitul WTA, ajungând să joace în cea de noua semifinală a carierei și prima pe hard.„Anul acesta am jucat mult mai agresiv și m-am mișcat mult mai bine. Sunt un pic obosită acum, dar voi încerca în continuare să dau tot ce e mai bun din mine”, a mai spus Halep.În semifinale, Simona va juca împotriva favoritei nr. 4, Caroline Wozniacki (Danemarca), care a învins-o cu scorul de 7-6, 6-2 pe americanca Sloane Stephens.