Simona Halep, eliminată în optimi, la Shenzhen. "Siniakova a meritat victoria!"

Ştire online publicată Joi, 05 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 mondial, a declarat, ieri, că jucătoarea cehă Katerina Siniakova a meritat victoria în meciul din optimile de finală ale turneului WTA de la Shenzhen (China), relatează agenția Xinhua.„Adversara mea a jucat foarte bine, e o jucătoare puternică. Nu am mai jucat împotriva ei până acum, lovește mingea puternic, servește bine, iar azi a meritat victoria”, a spus Simona Halep, după meciul câștigat de Katerina Siniakova (52 WTA), scor 6-3, 4-6, 7-5.„M-am chinuit un pic. Nu am simțit jocul, dar asta nu e o scuză pentru eșec. Siniakova a fost mai puternică pe teren și din acest motiv a câștigat”, a mai spus sportiva din Constanța.Simona Halep, a doua favorită a turneului de la Shenzhen, pe care l-a câștigat în 2015, nu va mai juca până la debutul primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open (16 ianuarie).„Mă bucur foarte mult pentru victorie, deoarece a fost un meci foarte dificil. Când am intrat pe teren, am simțit că pot câștiga și am vrut să arăt tot ce pot. Am simțit un pic de presiune în ultimul set și sunt fericită că am reușit să îl duc la capăt și să câștig”, a spus, la rândul său, Siniakova.Katerina Siniakova mai obținuse o singură victorie până acum în fața unei jucătoare din Top 20 WTA, în 2015, contra germancei Andrea Petkovic.