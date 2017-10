Simona Halep, eliminată din turneul de la Wuhan

1

ALBA-NEAGRA

SIMONA ESTE O TENISMANA TOTAL INCONSECVENTA SI INCOMPLETA. FAPTUL CA SE AFLA PE LOCUL 2 SE DATOREAZA UNOR SITUATII AVANTAJOASE IN MOMENTE CHEIE.ACCIDENTARI AE ALTOR JUCATOARE, ELIMINARI SURPRIZA,RETRAGERI DIN CONCURS, ETC.IN FATA JUCATOARELOR DE PRESTIGIU A PIRDUT MEREU.CAND A AVANSAT IN TOP ACESTEA NU MAI ERAU IN CONCURS. SIMONA POATE FI INVINSA DE ORICE TENISMANA DIN TOP 100. SUNT IN ACEST MOMENT 4,5 JUCATOARE( CANADA,SPANIA,RUSIA,CEHIA,SERBIA...)IN FATA CARORA SIMONA FACE FATA DE AMATOARE. IN CONTINUARE, CEL PUTIN PE TERMEN SCURT HALEP O SA REGRESEZE RAPID.