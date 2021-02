Simona Halep, eliminată de Serena Williams de la Australian Open

Aflată pe locul 2 mondial, Simona Halep (29 ani) s-a înclinat în faţa Serenei Williams (39 ani, nr. 11 WTA), după o oră şi 21 de minute, prezenţa în sferturi asigurându-i un cec în valoare de 525.000 dolari australieni şi 430 de puncte WTA.





„După părerea mea, am făcut un joc bun. Nu sunt aşa dezamăgită de mine. Probabil am simţit presiunea după trei, patru luni fără un meci oficial şi nu ştiam la ce să mă aştept aici. Probabil am simţit mai mult tensiunea, nu am ştiut cum să o gestionez. Cred că m-am plâns cam mult. Însă, din punct de vedere al tenisului, cred că am făcut o treabă bună. Am muncit mult în presezon şi aici am putut vedea cât de mult am crescut la anumite lucruri. Aşa că sunt optimistă şi am încredere.



Sentimentul meu după acest meci este că nu am fost aşa departe, dar Serena a fost mai puternică în momentele importante. Accept că m-a învins, dar, dacă aş fi fost un pic mai puternică la serviciu, aş fi avut o şansă mai bună”, a declarat, după meci, Simona Halep.





Odată cu eliminarea jucătoarei din Constanţa, România nu mai are nici un reprezentant la Australian Open.





Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a fost eliminată de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, după ce a fost învinsă, în două seturi simetrice, scor 3-6, 3-6, de americanca Serena Williams, într-o partidă disputată, marţi, 16 februarie, la Melbourne, contând pentru sferturile de finală.