Simona Halep: „E bine uneori să nu ai antrenor”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a declarat pentru site-ul WTA că nu e așa rău să nu aibă antrenor și că în prezent nu se află în discuții cu nimeni pentru acest post în echipa sa.







„Mă simt bine, nu știu ce se va întâmpla, dar nu discut cu nimeni. Îmi lipsește să am o voce lângă mine, îmi lipsesc sfaturile. Îmi lipsește faptul că e mereu cineva alături de tine și îți dă un sfat. Dar restul este destul de obișnuit. Sunt o profesionistă și încerc să fac ce trebuie, chiar dacă nu am un antrenor. Vă voi povesti o întâmplare, pentru că e haioasă. În Dubai, înaintea meciului cu Tsurenko, mă simțeam obosită. În timpul nopții, nu putusem dormi prea bine. M-am trezit la 8 dimineața și eram moartă de oboseală. Am schimbat alarma la ceas și le-am scris băieților din echipă că ne vedem la 10:30 pentru micul dejun. Apoi am dormit încă două ore, m-am îmbrăcat pentru meci, am luat dejunul și am mers direct la meci. Dacă aș fi avut un antrenor, acest lucru ar fi fost imposibil. În acel moment, le-am spus băieților că uneori e bine să nu ai un antrenor”, a precizat Halep la WTA All Access Hour.







Constănțeanca va evolua, sâmbătă dimineață, la Indian Wells, împotriva jucătoarei din Cehia Barbora Strycova, în turul doi.