Simona Halep, după eşecul de la Dubai: "Sunt dezamăgită!"

Simona Halep, după eșecul de la Dubai: "Sunt dezamăgită!"

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, numărul 3 mondial, s-a arătat dezamăgită de faptul că a părăsit turneul WTA de la Dubai încă din faza optimilor de finală, dar în același timp este mulțumită de forma sa fizică.„A fost un meci strâns. Am avut minge de set, dar nu am putut încheia, am pierdut din încredere, iar apoi totul s-a terminat. Am fost destul de agresivă, dar Ana Ivanovic a jucat foarte bine, a revenit”, a declarat Simona Halep, apreciind totodată că a servit și returnat OK în meciul cu sârboaica.„Sunt dezamăgită că am pierdut, dar mă simt bine din punct de vedere fizic. Nu am nicio durere. E bine, pentru că cel mai important lucru este să fiu sănătoasă”, a completat sportiva din Constanța.Principală favorită la Dubai, Simona Halep a fost învinsă, miercuri, de Ana Ivanovic, scor 7-6 (2), 6-2, în optimi, dar, în ciuda acestui eșec, nu va ieși din Top 4 WTA, pentru că jucătoarea care îi amenința poziția, Garbine Muguruza (Spania, cap de serie nr. 2), a pierdut la rându-i meciul din optimi, la Dubai.Simona va pica pe locul 4 începând de luni, poloneza Agnieszka Radwanska fiind singura beneficiară a scăderii celor 800 de puncte din dreptul româncei.